Tambacounda: Liberté provisoire pour 11 éléments de la sécurité du Pur

Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Mai 2019 à 09:12 | | 0 commentaire(s)|

Onze des éléments de la garde rapprochée du candidat du Pur, Cheikh Issa Sall qui avaient été arrêtés lors de la campagne présidentielle pour leur implication dans les affrontements meurtriers à Tambacounda, ont recouvré mardi dernier la liberté.



Selon L’As qui donne l’information, ils ont bénéficié d’une mise en liberté provisoire accordée par le juge d’instruction. Les concernés sont poursuivis pour coups et blessures volontaires.

A présent, seuls trois autres éléments sont toujours en détention provisoire à la Maison d’arrêt et de correction de Tambacounda.

