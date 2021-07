Tambacounda : Mamadou KASSE renoue avec le forum des quartiers. Décidément, il n´y a pas de répit, ni de temps à perdre dans ce contexte marqué par les déclarations de candidatures tous azimut et de positionnements stratégiques en perspectives des élections locales de janvier 2022.



A peine sorti de l´exceptionnelle mobilisation de la fin du mois de mai 2021 que les leaders sont à l´assaut du terrain.

Le Directeur général de la SICAP SA, Mamadou KASSE qui avait entamé son tour des quartiers de la ville à travers son concept de Forum des quartiers s´est rendu ce samedi 3 juillet 2021 dans les quartiers de Diallobougou et Quinzambougou.

Rédigé par leral.net le Dimanche 4 Juillet 2021 à 18:49

C´est une marrée humaine qui a accueilli en liesse le Responsable KASSE. De plus, ce sont des responsables déterminés qui ont lancé des appels sans équivoque au Président Macky SALL pour lui demander respectueusement porter directionon choix sur celui qui est, selon eux, le profil idéal pour être le porte étendard du Benno Bokk Yaakaar dans la commune de Tambacounda.



Poir rappel, le Forum des quartiers est une approche originale qui donne l'opportunité aux forces vives locales de procéder au diagnostic des réels problèmes auxquels les quartiers sont confrontés. Une vingtaine de quartiers, sur les 30 que compte la commune de Tambacounda, a déjà accueilli le forum des quartiers présidé par Mamadou KASSE, Directeur Général de la SICAP SA et dont le comité scientifique est dirigé par le Professeur Mbodj.



La mobilisation de la population avait les allures d´un plebiscite populaire et les intervenants ont été unanimes sur la pertinence d´un choix qui serait porté sur l'actuel Directeur général de la SICAP SA. S´exprimant en conclusion des deux rencontres, Mamadou KASSE a remercié les populations pour la confiance et également salué l´engagement des responsables. Il a remercié vivement les habitants des localités visitées pour leur motion de soutien. A cette occasion, Il a revisité l´histoire de Tambacounda et indiqué quelques pistes de solutions pour les maux que traîne la ville. Il a appelé à l´unité et à la recherche de consensus conformément aux vœux du Président Macky à qui, dit-il, il ne mettra aucune forme de pression en restant à son écoute tout en prêtant une oreille attentive aux tambacoundois qui, au quotidien, lui témoignent un attachement traduit par des plebiscites populaires sans équivoque.













