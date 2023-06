Tambacounda : Mamadou Seydou assène 11 coups de couteau à sa femme

Mamadou Seydou Mballo risque de passer le reste de sa vie en prison après avoir été jugé hier devant la chambre criminelle de Tamba pour le meurtre de sa femme, Dieynaba Dème. Le procureur a requis la réclusion à perpétuité, soulignant la violence des coups portés, les parties vitales visées et l’arme utilisée. Le verdict sera rendu le 7 juillet prochain.



Âgé de 37 ans et cultivateur, Mamadou Seydou Mballo a confessé à la barre les mêmes faits qu’il avait avoués lors de l’enquête préliminaire de la gendarmerie, révélant que la victime avait reçu onze coups de couteau. Les faits se sont déroulés le 26 juin 2022 dans le village de Saré-Gayo, commune de Sinthiou Malème, région de Tamba, raconte Senenews.



À son retour d’un séjour d’un mois et demi à Pout (Thiès), Mamadou Seydou Mballo a été informé par des collègues que sa femme entretenait une relation avec un habitant du village nommé Aly Diaw, qui serait également le père de leur enfant. Suite à ces révélations graves, le cultivateur a décidé de rentrer au village dans l’intention de régler son compte à son épouse, âgée de 26 ans et avec qui il avait eu sept enfants.