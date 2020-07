Tambacounda: Plus d’une tonne de chanvre indien et 25 900 paquets de faux médicaments saisis par la Douane

Rédigé par leral.net le Mardi 7 Juillet 2020 à 10:40 | | 0 commentaire(s)|

Les agents de la Douane de Koumpentoum ont saisi plus d’une tonne de chanvre indien dans la région de Tambacounda, dont la valeur est estimée à 86 millions de francs Cfa.



Selon Igfm, la drogue était cachée dans un camion malien qui convoyait des moutons vers Dakar. Les deux trafiquants ont été arrêtés, renseigne le colonel Saliou Diouf de la Direction régionale de la Douane de Tambacounda.



25 900 paquets de faux médicaments, communément appelés ‘’niokette’’, ont également été saisis par la Douane. Ce, au poste frontalier de Mpack, à Ziguinchor. Ils étaient dissimulés dans un camion frigorifique. La marchandise frauduleuse est estimée à 72 millions de francs Cfa, a indiqué le lieutenant-colonel Abdoulaye Diallo de la Subdivision des Douanes de Ziguinchor.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos