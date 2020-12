Tambacounda : Syna Cissokho salue les réalisations de l’Etat dans la région et encense Macky Sall.

Le comité régional de développement consacré à la vulgarisation du PNADT présidé par le ministre des collectivités territoriales, du développement et de l’aménagement des territoires, Oumar Guèye porte-parole du gouvernement, était une occasion pour le Président du conseil départemental de lister les réalisations de l’Etat dans la région orientale.



« C’est avec bonheur et éclat que vous su traduire en actes concrets Monsieur le ministre Oumar Gueye, la vision éclairée et avant-gardiste de son Excellence le président Macky Sall en matière de développement territorial », a dit le Président du conseil départemental qui prenait part au CRD.



Le PNADT est plus que pertinent selon Syna Cissokho, le président du conseil départemental de Tambacounda. Dans son discours il soutient qu’il est substantiellement indispensable à la mise en œuvre efficiente du PSE et de tous ses dérives pragmatiques comme le PUDC , le PUMA, le Promoville et tant d’autres initiatives de Macky Sall, qui sont en train de transformer les territoires.



« J’en veux pour preuve, l’engagement et la sollicitude dont vous avez fait montre dans la réalisation du marché sous régional des femmes de Tamba » a laissé entendre Mr Cissokho. « Notre vœu est qu’il soit achevé en fin 2020 et inauguré en janvier 2021 ».



Le président du conseil départemental de Tamba, Syna Cissokho en concluant a vivement salué la mise en œuvre du PNADT. Il permet de promouvoir le développement du Sénégal à partir de ces territoires.

