Tambacounda: Un accident fait un mort et des blessés graves

Samedi 18 Février 2023

Un mini car en provenance de Kounghel (horaire Koungheul Tamba) a heurté un camion frigorifique stationné aux abords de la route à hauteur de Lycounda dans la commune de Sinthiou Malem faisant un mort sur le coup et des blessés graves. La victime est une femme. Le corps sans vie et les blessés sont évacués à l’hôpital régional de Tambacounda, informe emediasn.

