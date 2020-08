Tambacounda: Un camion-citerne s’enflamme et fait deux morts

Rédigé par leral.net le Lundi 3 Août 2020 à 11:17 | | 0 commentaire(s)|

Un camion-citerne transportant une cuve de gasoil de 55 000 litres s’est enflammé, vendredi dernier, le jour de la Tabaski. Selon "Les Echos",, l’accident a eu lieu sur la route nationale, à hauteur du pont de Wassadou, dans la commune de Dialacoto, département de Tambacounda.



D’après le récit du journal, le poids lourd a raté son virage et, est tombé dans les eaux du fleuve, sous le pont, avant de prendre feu. Le chauffeur a réussi à s’extirper du camion mais les deux autres passagers à bord sont restés introuvableset y ont sûrement perdu la vie.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos