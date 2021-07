Tambacounda: Un commando de 10 hommes attaque l'hôtel "Le Relais", une forte somme d'argent dérobée Les attaques armées se multiplient dans l'est du pays. L’hôtel "Le Relais" de Tambacounda a reçu la visite de malfrats dans la nuit du vendredi dernier, vers 3h du matin.

Un commando de dix personnes encagoulées et lourdement armées, s’est attaqué à l’hôtel, blessant plusieurs employés. Le bureau du directeur de l’établissement a été vandalisé et une forte somme d’argent emportée, renseigne "L'Observateur".



Il s’agit de la deuxième attaque à main armée en l’espace de deux semaines. Dans la nuit du 26 au 27 juin dernier, une bande de 10 assaillants avait attaqué les locaux de l’entreprise Arezki en charge de la réhabilitation de la route Tambacounda-Bakel.



Le 5 juillet dernier, sept (7) individus encagoulés et lourdement armés ont pénétré dans le village de Guindji, dans la commune de Bandafassi (Kédougou), dépouillant les populations de leurs biens et de leur argent. Lors de l'attaque, un Sénégalais et un Malien ont été tués.

