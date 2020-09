Tambacounda: Un malade mental gagne 9 millions au Loto Un déficient mental résidant au quartier Plateau de Tambacounda, a remporté le jackpot de 9 millions FCfa au quinté du vendredi dernier.



Deux familles, dont la famille Coulibaly et celle Souaré notamment du parieur, se disputaient l’argent. Le procureur s’est saisi de l’affaire et a ordonné l’ouverture d’une enquête.



Finalement l’argent a été remis à C. Souaré, la maman du déficient mental. Celle-ci est une vieille mendiante et handicapée physique. Elle s’est rendue à Dakar pour récupérer l’argent de son fils.

