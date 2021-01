Tambacounda: la gendarmerie saisit 350 troncs d'arbres Au total, ce sont trois cent cinquante (350) troncs d’arbres que la gendarmerie de Tambacounda a saisis. Ce coup, les pandores l’ont réussi suite à une opération menée, le 28 janvier 2021, dans la forêt de Diankhé Makha, dans la région de Tambacounda.

Rédigé par leral.net le Samedi 30 Janvier 2021 à 07:26 | | 0 commentaire(s)|

Les auteurs de ces coupes illégales de bois ont été mis aux arrêts et leurs matériels, deux (02) tronçonneuses et une moto et un vélo, saisis par les gendarmes.



Les auteurs de ces forfaits, un Sénégalais et deux Guinéens, seront mis à la disposition du parquet de Tambacounda et les saisies remises à l’Inspection régionale des Eaux et Forêts (IREF) de Tambacounda.



La gendarmerie réaffirme sa détermination à combattre le trafic illicite de bois sur l’ensemble du territoire national, lit-on sur la note de la Dirpa.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos