Tamkharite: L’administration pénitentiaire autorise l’entrée des plats venant de l’extérieur

Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Août 2020 à 09:50 | | 0 commentaire(s)|

La Direction de l’Administration pénitentiaire (Dap) assouplit les restrictions prises dans le cadre de la riposte contre la pandémie du coronavirus. Comme pendant la fête de la Tabaski, la Dap autorise l’entrée des plats venant de l’extérieur pour les besoins de la fête d’Achoura. Une nouvelle qui sera bien accueillie sans doute par les pensionnaires des Maisons d’Arrêt et de Correction.



D'aprés L'As, les familles des détenus pourront ainsi servir le couscous très prisé pendant l’Achoura à leurs parents dans les liens de la détention, pour le samedi 29 et le dimanche 30 août. Toutefois, l’Administration pénitentiaire invite les familles à mettre les plats dans des contenants à fermeture hermétique et à respecter les mesures d’hygiène qui s’imposent en cette période de pandémie de Covid19

