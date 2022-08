Tamkharite : Nuit de partage et de comptage ! Le 10e jour de Mouharram, correspondant au premier mois de l’année dans le calendrier musulman, communément appelé Tamkharite, sera célébré cette nuit. Selon la culture de chez nous, plusieurs familles préparent un plat copieux, du couscous généralement, qu’elles partageront avec leurs proches, parents, amis, voisins, jusqu’aux étrangers vivant parmi nous et autres personnes appartenant à une autre religion.

Même si les temps sont durs, la culture sénégalaise veut que le couscous soit bien garni, à même de permettre à tout le monde de bien manger. Le dessert aussi n’est pas exclu puisque que le couscous est très souvent accompagné de lait. Si certains aiment le mélange entre le lait et la sauce, chez d’autres, tel n’est pas le cas, même si l’idée reste toujours de bien manger.



Après le dîner, c’est l’ambiance. Même si la religion l’interdit, les garçons s’habillent en fille, et les filles en garçons, pour faire le tour des pâtés de maison, en chantant et en dansant dans le but de collecter de l’argent. Mais la nuit, il est dit que nous serons comptés et chaque 10ème mourra dans l’année.



Aussi, est-il important de rappeler qu’il est recommandé de jeûner d’autant que le prophète (PSL) avait confié que le fait d’observer le jeûne pendant ce jour, efface tous nos péchés de l’année antérieure.



