Tange Tandian: "Depuis l'affaire Adji Sarr, la niarel de Sonko, Anna Diamanka, a claqué la porte"

Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Septembre 2021 à 19:38

Tange Tandian. On l'aime ou on ne l'aime pas. Mais les mots sont crus. L'on pourrait même le qualifier de "psychologue" des animateurs people car il cerne la société sénégalaise. Cette émission du Journal People a allié sensibilité, révélations, hypocrisie et tout ce qui caractérise le monde actuel, en particulier le Sénégal. Les âmes sensibles ont été sans doute touchées par cette jeune canadienne qui, en phase terminale de son cancer a manifesté son désir de parler et communier avec Wally Seck. Ensuite, c'est de révélations en révélations avec les députés trempés dans l'affaire des passeports diplomatiques, de Boughazelli avec les faux billets, des activistes de Y En A Marre. Mais aussi de Ousmane Sonko à qui il a rappelé ses prises de position maladroites et le divorce d'avec sa "niarel", Anna Diamnaka qui aurait claqué la porte depuis l'affaire Adji Sarr. "Je vous défie de faire une vidéo pour prouver le contraire du moment que vous les êtes chefs des réseaux sociaux", a lancé l'animateur Tange.