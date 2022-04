Tange Tandian: "on en a marre d'Adji Sarr et Ousmane Sonko, les sénégalais ont d'autres priorités"

Rédigé par leral.net le Dimanche 17 Avril 2022 à 06:05 | | 0 commentaire(s)|

Après l'audition de Ndeye Khady Ndiaye et Adji Sarr, Tange Tandian n'a pas été tendre sur les concernés. "Adji Sarr et Ousmane Sonko ne doivent plus fatiguer les sénégalais, on en a assez. 1 an à parler deux, le procès doit se tenir et on passe à autre chose car il y a des priorités", a lâché ce dernier qui qualifie les partisans de Pastef d'être des impolis et des irresponsables.