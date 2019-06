Tanière des "Lions": Alfred Ndiaye et Sabaly rejoignent Gana et Ismaila Sarr à l'infirmerie L'infirmerie des "Lions" ne désemplit pas. Après Salif Sané victime d’une entorse à la cheville, Gana Guèye et Ismaïla Sarr, Alfred Ndiaye, touché au genou face à l’Algérie et Youssouf Sabaly, également touché au talon contre les Fennecs, rejoignent l’infirmerie.

Le Sénégal joue, lundi prochain, son dernier match de poule face au Kenya, à 19 h.



Rédigé par leral.net le Samedi 29 Juin 2019 à 16:49 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos