Tansférer la capitale du Sénégal dans une autre région : Ce qu’en pense Mamadou Lamine Diallo

« Je propose de faire de nos régions des pôles économiques de développement », a laissé entendre Mamadou Lamine Diallo.



D’après Tribune qui relaie l’Info, à ses yeux, transférer la capitale, c’est transférer les mêmes problèmes de Dakar dans une autre région. Un pôle régional qui comporte des industries, une université, un Chu et un plan d'urbanisme cohérent peut être la solution.



D'après lui, « le pôle de développement va efficacement régler les questions d'équité et d'inégalité de développement ».



Abordant le cas des jeunes, Mld a donné des explications sur « le désarroi des jeunes notamment des zones côtières qui préfèrent prendre les pirogues. Ceci est lié en partie par les licences nébuleuses de pêche », a-t-il constaté avant de dire : « je vais y mettre un terme ».



À Pout, une commune de la Région de Thiès, Mamadou Lamine Diallo a rendu hommage à la bravoure et à la résilience des femmes du Sénégal. Il s'est engagé à mettre en place un financement de 50 milliards F Cfa pour une banque.