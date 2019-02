Tanzanie: 10 hommes d’affaires influents arrêtés pour des crimes rituels Le président de l’Assemblée nationale tanzanienne, Job Ndugai, a déclaré lundi que la police tanzanienne avait arrêté 10 hommes d’affaires en lien avec le meurtre de 10 enfants dans le pays.





Ndugai a déclaré que les hommes avaient été arrêtés dans les villes de Njombe et Makambako.



Le président a annoncé l’arrestation, après la mort de 4 autres enfants dans la région de Njombe au cours du week-end, portant à 14 le nombre d’enfants tués dans cette région pour des motifs superstitieux. Ndugai a appelé le gouvernement à présenter à l’Assemblée nationale, un rapport détaillé sur ce qui se passait dans la région de Njombe et sur les mesures prises pour contenir la situation.



«Les organes de sécurité doivent faire équipe pour mettre fin aux meurtres brutaux d’enfants innocents. Le gouvernement devrait déposer son rapport à la Chambre d’ici la fin de la semaine », a déclaré le porte-parole.



Ndugai a ajouté que ces terribles incidents avaient terni l’image du pays.



Joram Hongoli, membre du Parlement de la circonscription de Lupembe, a déclaré que la situation dans la région de Njombe était tendue et que les entreprises étaient paralysées par la peur.



Les parents ont cessé de travailler pour leur permettre d’escorter leurs enfants à l’école, a-t-il déclaré.



Le législateur a averti que le fait de ne pas résoudre le problème entraînerait la mort de beaucoup plus de personnes, car les habitants ont commencé à attaquer des personnes qu’ils soupçonnaient d’être impliqués dans le meurtre des enfants.



“Deux personnes auraient été tuées par une foule en colère dans les régions de Ludewa et de Waning’ombe”, a déclaré Hongoli; ajoutant que plusieurs autres ont été attaqués et blessés après avoir été soupçonnés d’être les tueurs des enfants.



Jenista Mhagama, ministre d’État au cabinet du Premier ministre chargé de la politique, des affaires parlementaires, du travail, de l’emploi, de la jeunesse et des personnes handicapées, a déclaré que le gouvernement avait besoin de plus de temps pour présenter un rapport détaillé sur ce qui avait été accompli jusqu’à présent.



La semaine dernière, le ministre de l’Intérieur, Kangi Lugola, a associé les meurtres d’enfants à Njombe à des croyances superstitieuses.













AfrikMag

