Tapage nocturne: «Pa Allemand» met fin à la réception de sa fille

Autres temps, autres mœurs ! Les rituels et autres fastes des mariages ont beaucoup changé dans la société sénégalaise d’aujourd’hui. La preuve par la réception de mariage de la fille de cet ancien sous-officier surnommé « Pa Allemand » et domicilié à Grand-Dakar.



C’était le samedi 05 août dernier indique « Le Témoin » quotidien. En dehors de la robe de mariage proprement dite, cinq ou dix autres tenues de soirée étaient programmées par la nouvelle mariée. Des robes de soirée qu’elle devait porter, l’une après l’autre. Et jusqu’à 04 heures du matin, la fête aux allures d’un tapage nocturne battait son plein.



Tapage nocturne ou « outrage » à ascendant dès lors que « Pa Allemand » devait faire conduire sa fille depuis 0h (minuit) au domicile conjugal (Seyii ) à Rufisque. Las d’attendre jusqu’au bout de la nuit, « Pa Allemand » a fini par faire une violente irruption dans le chapiteau pour mettre fin à la réception. « Ces filles nous emmerdent avec ces histoires de mille et une robes. Pire, la plupart des amis et beaux-parents qui devaient amener la fille au domicile conjugal sont finalement rentrés. Ils ne pouvaient plus attendre ! » s’est désolé « Pa Allemand » avant d’inviter « Le Témoin » quotidien à remettre en question ces histoires de robes de « merde » qui transgressent nos us et coutumes. « Thiey » Sénégal, chacun son problème !