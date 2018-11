Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Tariq Ramadan: un influent qatari appelle les musulmans à ne plus le soutenir Rédigé par leral.net le Jeudi 29 Novembre 2018 à 12:00 | | 0 commentaire(s)| Au Qatar, un proche du théologien Tariq Ramadan a décidé de ne plus le soutenir. Une mauvaise nouvelle pour le principal concerné, dont l'image est de plus en plus contestée.





Nouveau coup dur pour Tariq Ramadan. En effet, le théologien qui est aujourd’hui sorti de prison jusqu’au jour de son procès, a vu l’un de ses principaux soutiens, le Qatar, lui tourner le dos. Une décision qui fait mal et qui tend à prouver que l’image de celui qui fut respecté et écouté un peu partout à travers le monde, est aujourd’hui, bel et bien écornée.



Un proche de Ramadan l’humilie sur internet

Accusé de trois viols, raillé, pointé du doigt, Tariq Ramadan est aujourd’hui encore dans l’œil du cyclone. Si ce dernier peut encore compter sur quelques soutiens, les choses se compliquent sérieusement pour le théologien, d’autant plus que Mohammed el-Moctar el-Shingiti a décidé de lui tourner le dos.



Cet homme était un véritable soutien de poids pour le théologien qui perd aujourd’hui, beaucoup plus qu’un socle financier. En effet, ce dernier payait ses études à ses enfants du côté d’Oxford et l’avait placé à la tête du CILE, le Centre de recherche sur l’éthique islamique, un organe rattaché à l’université de Doha.



Analyste réputé et surtout, très écouté sur la chaîne Al Jazeera, Mohammed el-Moctar el-Shingiti a ainsi appelé sur son blog, les musulmans à ne plus soutenir Ramadan, un homme qui selon lui « use la tromperie » afin de manipuler. « Accro au sexe », « méprisant », « vivant une vie parallèle, éloignée de la morale islamique et de ses valeurs », Ramadan y est décrit comme étant un homme à absolument éviter, d’autant plus que tous ses choix ont été des « choix, conscients ». Une prise de position qui devrait causer énormément de tort au principal concerné.















lanouvelletribune.info



Accueil Envoyer à un ami Partager