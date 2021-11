Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Tatagal - ALBUM - MBALAX ( Youssou Ndour ) Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Novembre 2021 à 17:18 | | 0 commentaire(s)| « Ku Gërëmul nit doo Gërëm Buur Bi Yàlla »

Oh, je vous aime ! Vous avez été toujours là ! Qu’il pleuve, qu’il vente vous avez été toujours présents et vous nous avez toujours soutenu. Vous rendre un vibrant hommage est un devoir impérieux. De 1981 à 2021, quarante ans que nous cheminons, quarante ans que vous me portez dans vos cœurs. Cette chanson « Tatagal » vous est dédiée, vous mes Fans. Sachez que je mesure cette chance et sachez en retour que je travaillerai toujours pour maintenir cette confiance. Voyageant dans le temps, vous êtes en moi en tout instant. Des mots ne sauront traduire toute l’étendue de ce que je ressens pour vous et c’est pourquoi je ne peux que vous dire : « JËRËJËF ».





PAROLE :



Tatagal

Bu ko jot gi may e woon ,

weer wu ne ma ñëw

sagaal sama fan’s yi ,

sant leen , sargal leen



Ni bu leen di sonn al béer ,

njaw du mel ni lem

Jimmy mbaye xalam al leen ,

te encourager leen leen



Bu ko jot gi may e woon ,

weer wu ne ma wëy

Sagaal sama fan’s yi ,

sant leen , sargal leen



ma nii bu leen di sonn al béer ,

njaw du mel ni lem

Jimmy mbaye xalam al leen ,

te encourager leen leen



Na ñu leen xalam al ,

Na ñu leen tatagal

Na ñu leen woy al

na ñu leen sargal





Je vous salue ,

avec tous les honneurs ,

et vous souhaite que du bonheur

Ces fans de valeurs,

qui m’attendent des heures ,

je vous ai dans mon cœurs ,



Vous méritez , d’être ova tionnés ,

c’est ça la vérité

Vous êtes toujours là ,

quoiqu’il puisse arriver ,

yéen ay sama y soppe



Ànd bi yagg na ,

confiance bi rëy na ,

tatagal leen jaadu na

Njukkël leen war na , fu né

nda pare ngen ,

ñu dem wër adduna

Da ma ni pare naa ,

te it sax defe naa ,

xalaat bi jaadu na



Su ma leen

mën oon a jox loxo

yegsi naa

Su ma leen mën oon seet si

yegsi naa

Fatte wu ma leen ,

déedéet mën ul am

Yëg naa leen ,

sallaaw mooy li wóor



fan’s yi xam ci jamono ,

naw naa seen taxawaay

Moo tax ma jóg , sargal leen ,

woy ee



Bul gnu leen fatte di bëgguel

naw naa seen taxawaay

Moo tax ma jóg , sargal leen ,

woy ee





fan’s yi xam ci jamono ,

naw naa seen taxawaay

Moo tax ma jóg , sargal leen ,

woy ee



Bul gnu leen fatte di bëgguel

naw naa seen taxawaay

Moo tax ma jóg , sargal leen ,

woy ee



Accueil Envoyer à un ami Partager