Tattaguine : Une collision entre deux bus fait 4 morts et une cinquantaine de blessés

Lundi 16 Avril 2018 à 07:24

Une collision entre deux bus de transport en commun survenue lundi peu après 1 heure du matin à hauteur de Tattaguine sur la route nationale 1 a fait 4 morts et une cinquantaine de blessés, a-t-on appris dans une dépêche l’Agence de presse sénégalaise.



’’La violence de la collision entre ces deux bus de transport en commun a fait 4 morts sur le coup et une cinquantaine de blessés dont une dizaine dans un état grave’’, selon le commandant de la 32ème compagnie des sapeurs pompiers de Fatick, le capitaine Cheikh Tidiane Sy Ndiaye. Il a dirigé les opérations de secours avec ses agents.



’’Nous avons été alertés peu après un heure du matin et aussitôt nos agents et notre ambulance ont été mobilisés pour rallier le lieu de l’accident en vue de venir en aide aux victimes à bord de ces deux bus ’’, a-t-il ajouté.



Il a précisé que d’autres ambulances du district sanitaire de Fatick ont été également mobilisées pour assurer l’évacuation des personnes décédées et les blessés vers l’hôpital régional de Fatick.





Le sous préfet de Tattaguine, Diockel Ngom, le commandant de la compagnie de gendarmerie de Fatick, le capitaine Bassirou Seck, étaient également sur les lieux de l’accident pour ’’réconforter, constater et faciliter les évacuations des passagers blessés vers l’hôpital régional de Fatick’’.

