Taux de croissance dans l’agriculture: Le mouvement Tekki s'interroge sur la provenance de la famine

L'insécurité alimentaire qui menace le nord du pays ne laisse pas indifférent le leader du Mouvement Tekki. A travers un communiqué parvenu à la Rédaction de Leral.Net, Mamadou Lamine Diallo s'en prend au Président de la République et à son ministre de l'Agriculture. Il s'interroge sur la provenance de la famine au moment où le gouvernement de Macky Sall affiche depuis 5 ans, des taux de croissance dans l’agriculture, des productions élevées de riz et d’arachide, et distribue à tour de bras, semences, tracteurs, engrais et matériels agricoles.



Les chiffres de « l’académicien Abdoulaye Seck, devenu politicien clientéliste à la Médina à Dakar», selon le tekkiste, sont largement surestimés pour continuer à bénéficier des subventions de l’Etat dans la distribution des semences et des engrais gérée avec son compère Cheikh Amar. Le constat, d'après lui, est là, l’insécurité alimentaire s’installe dans certaines zones et surtout dans les régions de Matam et Podor, «fiefs politiques supposés» de la dynastie Faye Sall au pouvoir, et zones de prédilection de bourses familiales de l’Apr. A en croire Mamadou Lamine Diallo, une des raisons de cette insécurité alimentaire, est l’accaparement des terres par les firmes étrangères et les rentiers du système politique.