Taux de pression fiscale : Le Sénégal proche du seuil de l’Uemoa avec un taux de 18,2% en 2022

Rédigé par leral.net le Mardi 5 Septembre 2023 à 15:36 | | 0 commentaire(s)|

Au cours de ce séminaire qui réunit les principaux acteurs des régies financières des Etats membres de l’Uemoa, les meilleures performances par nature d’impôt recouvré seront présentées et les bonnes pratiques en matière de mobilisation des recettes fiscales identifiées.



La cérémonie d’ouverture a été présidée par le conseiller technique Bassirou Sarr au nom du Ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba. Dans son discours lu par M. Sarr , Mamadou Moustapha BA a salué les efforts obtenus par le Sénégal en matière de mobilisation des recettes fiscales. Selon le patron des Finances, d’importes réformes fiscales sont mises en œuvre au sein des Etats membres de l’Uemoa afin de faciliter la mise en place des outils de collecte de recettes fiscales les plus performantes. Il a indiqué que la mise en œuvre desdites réformes a contribué à l’amélioration du niveau de collecte de l’impôt dans l’ensemble des Etats membres de l’Union.



Toutefois, le ministre des Finances souligne que des efforts doivent être poursuivis et renforcés afin de porter les recettes fiscales au moins à 20% du Pib tel que prévu par le Pacte de convergence, de croissance et de stabilité adopté par l’Union.



«En ce qui concerne le Sénégal, nous pouvons nous réjouir des bonnes performances du pays au vu de la trajectoire de son taux de pression fiscale.



En effet, en dépit de la révision à la hausse du Pib à 29,4% à la suite des travaux de rebasage des comptes nationaux, le Sénégal enregistre depuis 2015, des taux de pression fiscale proche du seuil communautaire (18,2% en 2022) », a révélé Mamadou Moustapha Ba. Il a rappelé que ce séminaire rentre dans ce cadre de partage d’expériences pertinentes entre administrations des impôts des Etats membres.

Adou FAYE







Source : La Commission de l’Uemoa, en collaboration avec le Ministère des Finances et du Budget, organise un séminaire de partage d'expériences en matière de mobilisation des recettes fiscales entre les Etats membres de l’Union. Cette rencontre fait suite à une recommandation du Conseil des Ministres Statutaire de l’Institution communautaire.Source : https://www.lejecos.com/Taux-de-pression-fiscale-L...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook