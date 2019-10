Taux de remplissage de 99% d’Air Sénégal : Le ministre Alioune Sarr a-t-il dit la vérité? « Aujourd’hui Air Sénégal se remplit à 99% tous les jours. Cela montre que les clients sont satisfaits de la qualité du service et également de la grille tarifaire » a déclaré, sur le plateau de France 24, le ministre du tourisme Alioune Sarr. Les chiffres avancés par le ministre qui est allé vendre la destination Sénégal à Paris où il prend part au salon Top Resa, contrastent avec la réalité sur le terrain.



Selon des sources contactées par Seneweb, le pavillon sénégalais est loin des 99% de taux de remplissage quotidien annoncés par la tutelle. D’après nos interlocuteurs, si Air Sénégal peut à juste titre s’enorgueillir d’un taux de remplissage de 96 à 98% sur l’axe Dakar/Paris (Dakar/Conakry et Bamako/Abidjan), 85% sur l’axe Dakar/Praia, la compagnie sénégalaise atteint difficilement la barre des 70% de taux de remplissage sur l’axe Dakar/Ziguinchor avec 2 vols par jour.







Il en est de même sur l’axe Dakar/Banjul où le taux de remplissage avoisine les 50 à 60%. Par contre, Air Senegal est complètement à la traîne sur les axes Dakar/Bissau, Dakar/Cotonou, Dakar/Ouaga/Niamey et Dakar/Bamako/Ouaga où le taux de remplissage est des plus bas : 15 à 17%. La compagnie nationale subit les affres d’une rude concurrence d’Air Code d’Ivoire et Air Burkina sur ces lignes. D’où l’importance, selon nos sources, de jouer sur les prix pour faire pencher la balance de son côté.



