"Tawaf" à Touba - Le Chef des Illuminés: "je suis le prophète Issa qui va sauver l'humanité" Source A est revenu sur l'enquête du faux "prophète" et de ses cinq disciples arrêtés à Touba, après une tentative de tawaaf à la grande mosquée.

Habib, qui se proclame chef des illuminés déballe lors de son audition. Leader d'une secte dénommée "Mouvement Diwanou Bamba Saliou Kara", il dit: "je suis le prophète Issa qui va sauver l'humanité".



A l'en croire, "je suis le dernier messager. Je suis revenu au monde pour avoir une épouse et des enfants, afin de disposer de descendants"", poursuit-il.



Il estime que "la lumière qui va nous permettre de sauver l'humanité sur terre se trouve dans la mosquée de Touba.

