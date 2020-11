Taxawu Sénégal foncièrement contre la nomination de Felix Antoine Diome, Khalifa Sall « reprend du poil de la bête » Pour la nomination de Felix Antoine Diome, Taxawu Sénégal est foncièrement contre et justifie ce refus. Son leader Khalifa Sall semble avoir repris « du poil de la bête » et avec sa forme retrouvée après son mutisme, il entame une tournée nationale.

Sur la nomination de Felix Antoine Diom au ministère de l’Intérieur, la coalition Taxawu Sénégal de Khalifa Sall laisse entendre que « toute l’opposition est en danger avec ce magistrat qui a emprisonné Karim Wade et Khalifa Sall ».



« Il va mater toute velléité d’opposition. J’exige ainsi la démission d’Antoine Diome », a lancé Moussa Taye, un conseiller de Khalifa Sall.



Leur leader Khalifa Sall a d’ailleurs lancé la reprise des activités de sa coalition Taxawu Sénégal. Et les Parcelles assainies ont été le point de départ de cette reprise des activités de la coalition.



Selon les premières informations, l’ancien maire de Dakar entame ainsi une tournée nationale qui va le mener, après les Parcelles assainies, à Guédiawaye, le week-end prochain. Et les autres localités du pays suivront...



