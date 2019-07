Taxé de « juriste tailleur », Ismaïla Madior Fall assume

En réponse à ceux qui ont aimé, parfois de manière caricaturale, le traiter de '' tailleur de la Constitution '', Ismaïla Madior Fall dira n'avoir jamais été ébranlé par ce jeu de mots. D'ailleurs, leur fera-t-il savoir : '' tout juriste est tailleur et que... le juriste est par définition, un tailleur ''.



Seulement, confie l'ancien ministre de la Justice au Grand Jury de ce dimanche, il revendique un statut de '' tailleur de haute couture ''.



Dans ses arguments, il expliquera que son rôle est d'écouter, de prendre note ou de donner des indications en fonction de ce que ceux qui sollicitent son expertise, veulent. Autrement dit, '' le juriste ne fait pas le travail que lui veut, mais il agit suivant des orientations... J'écoute et après, je dis en fonction de ce que vous m'avez dit... ''

