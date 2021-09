Taysir Finance SA: Serigne Mountakha bénit la 1ère institution de micro-finance islamique de l’UEMOA

Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Septembre 2021 à 11:04 | | 0 commentaire(s)|

Mouhamadou Lamine MBACKE, pionnier de la Finance islamique en Afrique de l’Ouest et président de l’Institut Africain de Finance islamique (AIIF) mais aussi neveu du Khalif général des Mourides, et Pape Adama Cissé, Maire de Passy, ancien Directeur Financier Régional de Microsoft Afrique de l’Ouest puis de Tamweel Africa Holding et actuel Président du Conseil de la Haute Autorité du Waqf, ont choisi l’occasion du grand Magal de Touba 2021 pour lancer TAYSIR FINANCE SA, renseigne LeTémoin.



Une société anonyme au capital de 1 milliard de francs CFA qui vient d’être agréé par le Ministère des Finances et la BCEAO comme la première institution de Micro Finance complètement dédiée à la Finance Islamique du Pays. Les deux promoteurs actionnaires ont rendu visite au Khalif Général des Mourides Cheikh Mountakha Bachir à Touba le Mardi 21 Septembre 2021 pour solliciter ses prières et l’informer du prochain démarrage des opérations de TAYSIR qui compte jouer sa partition dans la ville de Touba dans l’œuvre gigantesque du khalif inspiré par l’œuvre Matlaboul Fawzeyni de son grand père dont l’économie et la Finance conforme à l’éthique de l’islam est un pilier fondamental.



Le Khalife a fortement béni le projet qu’il a suivi de bout en bout depuis le dépôt de l’agrément en 2018.Le guide religieux leur a aussi souhaité la Baraka de Dieu Tout puissant et a prié pour que le Sénégal tout entier puisse bénéficier des multiples opportunités de financements conformes à l’éthique de l’Islam.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos