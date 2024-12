Technique de l'aquarelle : Kalidou Kassé, artiste plasticien, a remporté le prix du concours international Le monde de la culture africain et sénégalais en particulier, vient d'être honoré cette semaine, à travers l'artiste plasticien Kalidou Kassé, qui a remporté le prix du concours international sur la technique de l'aquarelle. Ce concours organisé par la Russie, a réuni 15 nationalités et a porté sur l'émigration clandestine.

Cette distinction qui vient s'ajouter à la longue liste de prix gagnés par le Pinceau du Sahel, à travers le monde, constitue une consécration de plusieurs années de recherches et de travail sur le sujet.



Les travaux de Kalidou Kassé ont été toujours sanctionnés par des expositions, parfois même itinérantes, pour montrer l'engagement de l'artiste sur des thématiques d'actualité et de préoccupations citoyennes.



Ceci démontre encore une fois de plus, le rôle de l'artiste dans le développement économique, culturel et touristique, mais aussi dans son option stratégique de veille et d'alerte sur des questions qui interpellent l'humanité.





