Technologie : voici comment sauver votre smartphone s’il tombe dans l’eau

Si on est presque condamnés à vivre dans les avancées technologiques, il faut alors savoir s’y prendre. C’est pour quoi nous vous livrons dans cet article des conseils pratiques pour sauver vos smartphones s’il vous arrive de les retrouver dans l’eau.



Comment récupérer son téléphone après qu’il est tombé dans l’eau ? Cette grande préoccupation pour nombre d’utilisateurs de smartphones a été résolue par une spécialiste de la communication technologique. Il s’agit d’Alendra Gavrilova, directrice des communications stratégiques de Tsyfroviye platformy



« Il existe plusieurs options pour minimiser les conséquences si le téléphone s’est retrouvé dans l’eau. Premièrement, nombre de portables modernes son étanches et, s’ils sont repêchés rapidement, ils peuvent rester indemnes. Mais à tout hasard, ne l’utilisez pas tout de suite et ne l’allumez que le lendemain », prévient la responsable.



A la suivre, il sied de toujours saisir le téléphone dans l’eau et l’en extirper avant de faire quoi que ce soit. Et surtout se garder de le rallumer immédiatement « car cxela ne fera qu’entrainer une défaillance de la carte mère ou de ses pièces. Certains éléments sont (en effet) impossibles à remplacer », indique Alendra Gavrilova.



Il ne faut par ailleurs pas essayer de sécher soi-même le téléphone car cette opération risquerait d’endommager certaines pièces du téléphone. Par conséquent, la responsable de la plateforme numérique conseille des se rendre dans le centre de réparation de téléphones le plus proche. En procédant ainsi, « vous éviterez de remplacer des pièces couteuses ou d’acheter un nouvel appareil », explique.



Si non, il demeure toujours une autre option, la plus couteuse certes : celle de se racheter un autre téléphone…