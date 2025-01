Technologies-Sécurité : Plus de 10 millions de menaces contre des entreprises sénégalaises dénombrées en 2024 par une société de cybersécurité APS- Kaspersky, une entreprise internationale de cybersécurité, a déclaré, mercredi, à Dakar, avoir identifié et bloqué plus de 10 millions de menaces informatiques visant des entreprises sénégalaises en 2024.

‘’En 2024, nous avons identifié plus de 10 millions de menaces sur des entreprises sénégalaises, qui ont été bloquées par Kaspersky’’, a déclaré Gladys Salmouth, le responsable de la communication de cette société pour l’Afrique du Nord, du Centre et de l’Ouest.



Mme Salmouth intervenait à un atelier de sensibilisation à la cyberhygiène, organisé par Kaspersky au profit de professionnels des médias. Cette rencontre est l’occasion de ‘’faire le point’’ sur les cybermenaces au Sénégal, selon elle.



‘’Nous voulons partager des conseils pratiques de cyberhygiène pour vous aider à vous protéger des risques les plus courants’’, a dit Gladys Slamouth aux professionnels des médias réunis pour l’atelier.



Les attaques liées au ‘’protocole de bureau à distance’’ étaient les plus fréquentes au Sénégal en 2024, a-t-elle signalé sur la base des données fournies par Kaspersky.



Mme Salmouth a fait état de 600.668 attaques dénombrées pour cette catégorie.



Le nombre d’attaques profitant de la vulnérabilité ou des failles de sécurité des logiciels s’élevait à 293.089, a-t-elle indiqué, ajoutant qu’il y a eu, au Sénégal et durant la même année, 71.865 attaques portant sur les vols de mot de passe.



Gladys Salmouth recommande des mesures simples aux entreprises et aux particuliers, pour les aider à éviter les ‘’menaces’’ et les ‘’attaques’’.

‘’Vérifier l’expéditeur d’un mail avant de cliquer sur un lien, ne pas répondre précipitamment, se méfier surtout des deepfakes (les enregistrements vidéo ou audio réalisés ou modifiés à l’aide de l’intelligence artificielle)’’, conseille-t-elle.



Les agents de la société Kaspersky ont rappelé, lors de l’atelier, que les menaces liées à la cybercriminalité évoluaient vite.

‘’Lorsque vous achetez une solution de sécurité informatique, elle fonctionne dès que vous l’installez. Elle fonctionnera toujours, mais sachez aussi que les menaces évoluent’’, a dit Pascal Naudin, un responsable du service commercial de Kaspersky.



Il recommande aux entreprises de faire évoluer leur système de protection informatique en même temps que les menaces.



‘’Si vous restez figés, des personnes malintentionnées cherchent des failles pour vous attaquer. Une fois qu’elles en trouvent, elles les exploitent. Il est important, donc, d’être à jour’’, a recommandé M. Naudin.



