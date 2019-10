Tee-shirt Lgbt - Wally Seck: «Je ne suis pas dans les lobbies homosexuels"

«Je ne fais pas partie des lobbies et je ne les aime pas. Mon cœur ne bat que pour le bon Dieu et ma dignité ne me le permet pas. Si ma mère savait que je suis dans ces choses-là , elle allait mourir», a d’emblée fait comprendre Wally Seck hier, lors de l’émission «Ngonale».



Et d’ajouter : « Je conduis de belles voitures neuves. Comme je ne suis pas simple, je veux avoir des montres chères et enfiler de beaux habits. » De ce fait dit-il, je travaille dur pour l’obtenir » .



« Les gens doivent comprendre que je ne suis pas dans la même direction que ces lobbies. Et je ne fais partie d’aucun lobby », dit le fils de Thione Seck.