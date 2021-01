Telecom : Orange confirmé meilleur réseau mobile par Ookla

«Le réseau Orange a remporté cette année les awards Fastest Mobile Network (Connexion Internetla Plus Rapide), Best Coverage Mobile Network (Meilleure Couverture) et Best Mobile Network (Meilleur Réseau Mobile)de la société OOKLA », lit-on . Selon la même source, OOKLA est le leader mondial des applications de tests des réseaux fixe et mobile qui a notamment développé l’application Speedtest. Tous les 6 mois OOKLA décerne aux opérateurs leaders dans leurs marchés nationaux des Awards pour confirmer la qualité de leur réseau.



Au Sénégal, Orange est leader sur les mesures de débit et de couverture et est donc éligible aux awards d’OOKLA. «Nous sommes très fiers de recevoir ce prix qui est une reconnaissance du travail abattu tous les jours par les équipes de Sonatel Orange pour bien servir nos clients. Je félicite et encourage tous les collaborateurs à poursuivre les efforts engagés pour encore améliorer la qualité de service et je réaffirme aux populations notre engagement à leur offrir le meilleur en terme d’expérience de connectivité », a déclaré Sékou Dramé, directeur général de Sonatel.

Adou FAYE





