Télécoms : Le Groupe Orange Côte d’Ivoire réalise un résultat net de 158,2 milliards de FCFA en 2024.

Par rapport à l’exercice 2023 où il s’élevait à 154,9 milliards de FCFA, le résultat net connait une progression de 2,1%. Selon la direction du groupe OCI ce résultat est obtenu<<grâce à la croissance du revenu et en ligne avec l’évolution du résultat d’exploitation.>>



Selon toujours les responsables de OCI, le chiffre d’affaires a progressé de 6,6% à 1 084,1 milliards de FCFA, grâce aux programmes d'investissements, notamment le plan de modernisation du réseau, l’accélération du déploiement de la fibre dans de nouvelles localités et l’extension du réseau mobile dans les zones rurales. Ils estiment par ailleurs que ces investissements soutenus ont permis d’améliorer la qualité du réseau, avec un impact positif sur les recrutements et les usages, tant sur le mobile que sur la fibre.



<<Toutefois, cette performance du groupe OCI continue d’être impactée par un contexte règlementaire et fiscal de plus en plus difficile, et aussi par la forte baisse des prix moyens sur la voix et la data>>, souligne la direction de l’entreprise.



Concernant l’Ebitdaal, il a évolué de 3,3% à 390,3 milliards de FCFA alors qu’il se situait à 378 milliards de FCFA en 2023.



Pour sa part, le résultat d’exploitation a enregistré une hausse de 2%, s’établissant à 263,2 milliards de FCFA contre 258 milliards de FCFA en 2023.



Le résultat des activités ordinaires a enregistré la même progression que le résultat d’exploitation avec une réalisation de 243 milliards de FCFA contre 239 milliards de FCFA en 2023.





