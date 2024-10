Télécoms : Le groupe Sonatel réalise un résultat net de 289 milliards FCFA au troisième trimestre 2024.

Rédigé par leral.net le Lundi 28 Octobre 2024 à 10:31 | | 0 commentaire(s)|

Par rapport au troisième trimestre 2023 où il se situait à 241 milliards FCFA, le résultat net de la période sous revue connait une croissance de 20,1%. Il faut noter que sur les trois dernières années le résultat net du groupe Sonatel a connu une courbe ascendante, passant de 200,3 milliards au 30 septembre 2022, 241 milliard au 30 septembre 2023 avant d’atteindre 289 milliards au 30 septembre 2024.



La performance de la période sous revue est d’autant plus remarquable qu’elle intervient dans un contexte de précarité économique et de sécuritaire renforcée au Sénégal, au Mali et en Sierra Leone.



Le chiffre d’affaires a enregistré une croissance de 9,8% à 1 319 milliards FCFA portée par la data, Orange money, le Broadband Fixe et la voix.



Concernant l’Ebitdaal, il est en hausse de 15, % à 615,5 milliards FCFA contre 535,4 milliards de FCFA au 30 septembre 2023.



Les investissements réalisés par le groupe Sonatel restent toujours soutenus, se situant à 198,1 milliards FCFA contre 168,4 milliards FCFA au troisième trimestre 2023 (+18%). Expliquant ce caractère soutenu des investissements, la direction de Sonatel laisse entendre il s’agit de à <<répondre à la forte demande en très haut débit et capter les revenus potentiels avec l’ouverture de nouveaux sites mobiles, l’extension du réseau FTTX et les opérations d’amélioration de la qualité de service.>>



Quant au cash-flow, il a enregistré une hausse de 14% à 417,4 milliards FCFA contre 367 milliards FCFA au 30 septembre 2023.



Concernant les résultats opérationnels, la direction du groupe Sonatel signale que les clients mobiles se chiffrent à 41,2 millions (+4,1%), la data mobile à 23,4 millions de clients (+24,4%), les actifs 4G à 17,1 millions (+26,6%), les clients Orange Money à 12,1 millions (+8,5%), les clients fixe Broadband à 855 300 (+19,2%) et les clients Fibre à 415 000 (+41,6%).



<< Le groupe Sonatel reste engagée à offrir des services de télécommunications de qualité tout en poursuivant les efforts dans sa politique RSE. La dynamique sera maintenue sur le dernier trimestre grâce à : la finalisation du déploiement des réseaux, la poursuite de la performance sur les principaux indicateurs opérationnels et financiers à travers une animation commerciale et marketing soutenue, la poursuite des efforts d’optimisation des charges et l’accélération de la digitalisation pour améliorer l’expérience des clients et des salariés>>, estime la direction de Sonatel à propos des perspectives qui se dessinent.



Oumar Nourou





Source : La rentabilité est encore au rendez-vous pour le groupe Sonatel, présent au Mali, en Guinée, en Guinée-Bissau et en Sierra Leone, puisqu’il a réalisé à l’issue du troisième trimestre 2024 un résultat net de 289 milliards FCFA.Source : https://www.lejecos.com/Telecoms-Le-groupe-Sonatel...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook