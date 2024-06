Télédiffusion du Sénégal : Dr. Aminata Sarr, sa nouvelle Directrice générale, en visite de prise de contact

A la suite de ses premières visites à la RTS et à la 7TV, Dr. Aminata Sarr et ses collaborateurs se sont rendus ce mardi 25 juin 2024, au Groupe Futurs Médias et ont eu le plaisir d’être reçus par le Directeur général, Monsieur Birane Ndour.



Cette rencontre fut l’occasion de discuter des enjeux du secteur de l’audiovisuel à l’ère du numérique. Les perspectives d’une collaboration fructueuse ont émergé pour les deux parties qui, ensuite, se sont engagées à travailler en parfaite harmonie, pour donner vie à leurs ambitions.