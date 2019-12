Téléphone cassé de Sadio Mané, Jurguen Klopp réagit

Connu pour sa simplicité, Sadio Mané semble ne pas avoir du goût pour la mode en ce qui concerne les smartphones. Contrairement aux autres stars qui s’affichent avec des smartphones de la toute dernière génération en bonne et due forme, Sadio Mané se contente d’un smartphone dont l’écran semble-t-il, est déjà cassé ou fissuré.



Tout est parti d’une photo anodine de la star prise alors qu’elle entrait dans le stade pour préparer son match. Sur l’image, on voit le Sénégalais tenir en main son smartphone, peut-être, un Iphone. Mais ce qui a attiré l’attention des internautes qui ont zoomé sur l’image, est l’écran du téléphone qui n’est pas en super état.



Selon son coach Jurgen Klopp : “ Sadio Mané est un homme très humble et simple. C’est une personne qui n’est pas intéressée par le luxe ”.