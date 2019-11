Téléphonie : Baisse de 40% des tarifs des offres de services USSD des opérateurs de télécommunications

Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Novembre 2019 à 20:39 | | 0 commentaire(s)|

L’autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP) va procéder à une baisse de 40% des tarifs des offres de services USSD des opérateurs de télécommunications. Une décision qui intervient selon un communiqué de l’ARTP, une année après l’ouverture de codes USSD aux Fournisseurs de Services à Valeur Ajoutée (FSVA) « et qui avait pour but de renforcer la concurrence dans le secteur des télécommunications et de promouvoir l’innovation ». Une façon de permettre aux FSVA « d’avoir accès de manière gratuite, à ces codes en proposant des services aux abonnés de la téléphonie mobile par ce canal ». Une première expérience cependant pas reluisante note l’ARTP, puisque « au bilan de la première année de mise en œuvre de ladite décision, il apparait clairement que les prix des offres commerciales des opérateurs ne favorisent pas une implémentation diligente des codes attribués et une rentabilité des services déployés ».

Aussi l’ARTP, en rapport avec les opérateurs, a introduit dans les catalogues d’interconnexion de l’année 2019, les offres relatives à l’usage de l’USSD et a procédé à une baisse des différents tarifs associés à cette technologie. « Par la décision susmentionnée, l’ARTP apporte une innovation majeure qui consiste en l’ajout d’une prestation dédiée aux FSVA dans le catalogue d’interconnexion des opérateurs en vue d’améliorer des conditions d’exercice de ces acteurs mais également, apporter plus de souplesse dans les futures révisions des tarifs des offres de l’USSD », s’est réjoui l’agence de régulation.

Une baisse de 40% a été ainsi opérée sur les tarifs de 2019 qui passent de 500 000 F à 300 000 F.



