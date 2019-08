Téléphonie: vers une baisse des tarifs Le nouveau Directeur général de l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes, Abdoulaye Ly, a annoncé, jeudi 15 août 2019, une possible baisse des tarifs des prix du téléphone.

« Nous sommes sensibles aux prix du téléphone », a dit le nouveau Dg de l’Artp, qui organisait un meeting de remerciements en l’honneur du Président Macky Sall, dans son fief de Dougourou Wafa, à Matam, après sa nomination à la tête de l’Artp.



« Nous allons concentrer notre politique sur 3 axes. D’abord, baisser les prix du téléphone, parce que nous savons que le prix pratiqués sont chers. Ensuite, nous voulons améliorer la qualité de service dans le réseau. Et enfin, nous voulons que les nouvelles technologies du téléphone et de l’Internet soient accessibles à tous. Jusque dans les coins les plus reculés du Sénégal », a-t-il dit, dans des propos rapportés par la RFM.

