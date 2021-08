Télétravail: Des DRH veulent son intégration dans la législation nationale

L’Association des directeurs des ressources humaines du Sénégal demande une modification du Code du travail, pour intégrer le télétravail. Pour ses membres, qui ont produit un livre blanc sur les impacts de la Covid-19, « ce système doit être intégré ».



«Sur la situation de la pandémie, tout le monde a pu constater que le télétravail a été une option majoritairement mise en œuvre dans beaucoup d’entreprises. Cela veut dire que c’est un fait qui est possible et qui va certainement continuer à être pratiqué. Et comme aujourd’hui, il n’est pas intégré dans la législation nationale, il s’impose de l’intégrer », a fait savoir le consultant-formateur Souleymane Gaye.



Selon lui, il faut qu’on voie juste les conditions qui sont nécessaires à sa mise en application. « On pourrait penser à une combinaison de travail avec des pourcentages entre présentiel et télétravail », expose-t-il.



Ce dernier indique, toutefois, que des enquêtes ont été largement menées pour avoir la réalité du télétravail, informe leSoleil.sn. « Sur cette base, nous avons procédé à des recommandations, en partant de la réalité de la situation quand cela a été mis en place », a-t-il affirmé.

