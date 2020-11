Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Télévision à la carte/ Après avoir battu son record de Live: Si Youssou Ndour s’essaie au Pay-per-view avec Waly Seck et Pape Diouf sur le même Podium ?? Rédigé par leral.net le Dimanche 29 Novembre 2020 à 19:11 | | 0 commentaire(s)| Le Pay-per-view est à la mode dans beaucoup de pays du monde. Mais, constate-t-on, il est occasionnellement, pratiqué au Sénégal dans des circonstances particulières, dont l’organisation de quelques combats de lutte, opposant des lutteurs de gros calibres. C’était le cas d’un soir du 31 mars 2018. Date à laquelle, beaucoup de Sénégalais d’ici et d’ailleurs, ont suivi, chacun à sa manière, le combat de lutte opposant Balla Gaye 2 à Gris Bordeaux.





Ledit combat était l'occasion pour le promoteur Luc Nicolaï et ses collaborateurs d’apporter une grande innovation dans la diffusion d'événements.



Ainsi, certains, conscients des enjeux économiques à tirer profits, se demandent ce que cela donnerait, si l’artiste-musicien interplanétaire, Youssou Ndour qui a battu son propre record de Live avec son concept « Fiitey » du 28 Novembre 2020 s’y essaie.



Seulement, il faut relever que le paiement à la séance ou la télévision à la carte, Pay-per-view, définit une catégorie de canaux de télévision à péage dans lesquels, des films, retransmissions sportives ou émissions sont multi-diffusés et accessibles à l'unité ou plus exactement à la séance.



Il s’agit, dit-on, d’un service, disponible via le satellite ou le câble. Le tarif de chaque programme varie, selon la nature du programme commercialisé, l'aspect récent du film ou encore l'exclusivité sportive.



Mise à part tout, l’artiste, tant suivi de manière gratuite sur le petit écran TFM, sur YouTube, Twitter, Facebook et Instagram, devrait oser innover pour expérimenter le Pay-per-view dans le cadre de ses émissions Live.





