Temps Boy : Abba No Stress, châtié par un camarade de classe bavard, plusieurs fois, recalé à l’entrée en 6e

Abba No Stress se rappelle de la haine viscérale avec Gningue, un camarade de classe très costaud. Ce dernier, attendant la fin des cours, a pris sa revanche du châtiment de son maître, sur Abba No Stress, chargé de rédiger les noms de bavards.



L’élève plusieurs fois, recalé à l’examen d’entrée en sixième, étant un gros gaillard après l’avoir bastonné se donne le malin plaisir de récidiver en classe. Histoire de se faire, inscrire à nouveau sur la feuille de bavard.



Insistant sur son comportement, Abba No Stress, étant responsable de classe, a mis une croix sur ce nom pour sauver sa peau.