Temps Boy/ One Lyrical, en dur à cuire: Pistolet en main, le Chef de quartier les a pourchassés Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Septembre 2020 à 07:00 | | 0 commentaire(s)| One Lyrical se rappelle du jour où le Chef de quartier les pourchassait avec un pistolet. Motif, lui et ses potes avaient installé la nuit des fils de fer pour faire des dégâts, un jour de Tamkharit.



Malheureusement, le chef de quartier est passé avec un bol de « thiéré ». Ils l’ont accroché avec, et le vieux est tombé, le bol s’est renversé.



Furieux, le vieux est retourné chercher son pistolet et commence sa traque aux enfants indisciplinés dans le quartier. Une fois, il les a croisés, en train de jouer, il a commencé à déverser sa bile sur eux.



Ailleurs, il narre son histoire de vol de portables avec un de ses amis. Ils avaient décidé d’aller les revendre à Colobane. Mais, ils sont tombés sur un gas. Voyant leur jeunesse, il se signale être un policier et les menace de les embarquer.



De retour à la maison, ils ont trouvé presque, tout le quartier dehors, en train de les attendre.







