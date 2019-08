Tension à l’Ucad : les étudiants orientés dans le privé bloquent l’avenue Cheikh Anta Diop pendant 2 heures L’avenue Cheikh Anta Diop était impraticable ce lundi matin, barrée par les étudiants orientés dans le privé qui ont été exclus de ces établissements, faute de paiement de l’Etat. A coup de jets de pierre, ils ont fait face aux forces de l’ordre, bloquant complètement cet axe pendant près de 2 heures.

Rédigé par leral.net le Lundi 5 Août 2019 à 16:16 | | 0 commentaire(s)|

Le Cudopes, l’organisation qui regroupe les établissements du privé a décidé d’exclure ces étudiants depuis le 31 juillet dernier, pour non paiement d’une dette de l’Etat de 18 milliards FCFA. Le cadre unitaire demandait au moins le paiement d’une partie de cette dette, à hauteur de 8 milliards FCFA

Les étudiants ont promis de remettre ça, tant que l’Etat n’aura pas réagi et tant qu’ils ne seront pas réintégrés dans ces établissements. Ibrahima Gningue, le coordonateur de ces étudiants a déclaré sur la RFM que lui et ses camarades, orientés dans le privé sans leur consentement, ne bénéficient ni de logement, encore mois de couverture santé et ne peuvent pas accéder aux bibliothèques universitaires.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos