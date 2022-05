Tension à la direction générale des élections : Barth bloqué à l’entrée, Macky accusé de vouloir rendre forclose la liste de YAW à Dakar Les images et vidéos partagées dans un groupe de presse montrent de chaudes empoignades entre le Maire de Dakar Barthelemy Dias et les forces de l’ordre. Sur le pourquoi de ces remous à la direction générale des élections, il ressort que Barth est bloqué à l’entrée, et que le régime de Macky est accusé de vouloir rendre forclose la liste de YAW à Dakar.

Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Mai 2022 à 21:27 | | 0 commentaire(s)|

Appelant la presse, l’opinion et la jeunesse, Barth Dias explique qu’avec les départs enregistrés dans les rangs de la Coalition Yewwi Askan Wi (YAW), ils ont jusqu’à minuit pour les remplacer. Mais à l’arrivée, ils ont été interdits d’entrée.



Ayant appelé leurs huissiers pour faire constater cet acte, ces derniers ont également été freinés et interdits d’entrée. Barth a lancé un appel à la mobilisation contre cet acte inqualifiable.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook