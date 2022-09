Tension au Conseil municipal : Un projet divise le maire de Yeumbeul et des conseillers Ce n’est plus le grand amour entre le maire de Yeumbeul-Nord, Babacar Ndao et non moins responsable du Grand parti(GP) et des conseillers municipaux qui lui reprochent une gestion solitaire et une absence de priorités. « L’As »

La dernière réunion du Conseil municipal s’est tenue dans une cacophonie indescriptible. Car après la lecture de l’ordre du jour, des conseillers se sont plaints des fautes sur les rapports et une absence de priorisation des missions.



Le maire Babacar Ndao envisageait de créer une société de fabrication de pavés avec les fonds alloués par le Pacasen d’un montant de 454 millions Fcfa. Il voulait que la municipalité ait sa part dans le capital de la société ainsi que les populations.



Mais cette proposition a été contestée par des conseillers qui demandent que l’argent soit destiné à financer l’éducation et la santé au regard de l’insuffisance d’infrastructures dans ces secteurs dans la commune.



