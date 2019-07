Tension avant Sénégal-Tunisie: la presse tunisienne boycotte la conférence de presse d’Aliou Cissé et de Lamine Gassama Cela promet des étincelles, demain, lors de la demi-finale entre le Sénégal et la Tunisie, comptant pour la Can 2019 au Caire. Et pour cause, la conférence de presse d’avant-match des joueurs tunisiens a été électrique.

Rédigé par leral.net le Samedi 13 Juillet 2019 à 16:28 | | 0 commentaire(s)|

Un joueur tunisien a versé dans la provocation, refusant catégoriquement de s’exprimer en français, alors que des journalistes français étaient présents dans la salle. Il s’en est suivi une vive altercation entre journalistes tunisiens et sénégalais, sans qu’Alain Giresse, présent dans la salle, ne daigne calmer la tension.



Après cela, les journalistes tunisiens ont décidé de boycotter la conférence de presse animée par le sélectionneur sénégalais, Aliou Cissé, et le latéral droit des "Lions", Lamine Gassama.

Pour les retrouvailles d’Alain Giresse avec le Sénégal, il y a forcément de la tension dans l’air.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos