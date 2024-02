Tension du pays : ADHA préoccupée par le nombre de manifestants tués Suite au décès d'un second étudiant de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, Clédor Prosper Senghor, qui vient de succomber à ses blessures, après les manifestations du 9 février contre le report de l'élection présidentielle et au cours d'affrontements entre les forces de défense et de sécurité et des manifestants, Action pour les Droits Humains et l’Amitié (ADHA) a exprimé une fois de plus, ses profonds regrets et son indignation face à une telle situation.

L’ONG ADHA dit rester profondément préoccupée par le nombre de manifestants tués, composés en majorité de jeunes, sur l’ensemble du territoire national et exige des autorités compétentes que toute la lumière soit faite sur cette situation fâcheuse, qui plonge des familles entières dans le deuil.



Elle invite par ailleurs les autorités à faire en sorte que toutes les responsabilités soient situées et les sanctions méritées appliquées en toute rigueur et en toute impartialité, conformément aux dispositions de notre Code Pénal.



De plus, de réelles mesures doivent être prises et appliquées pour sauvegarder l’intégrité et la sécurité des populations, afin que de tels faits ne se reproduisent plus à l'avenir.



ADHA constate qu'à chaque fois qu’une manifestation est autorisée, aucun acte de vandalisme, aucun blessé, aucun décès, n'est enregistré. Par contre, dès que la population est privée de son droit légal de manifester, comme le stipule la Constitution, le contraire est très vite constaté.



Action pour les Droits Humains et l’Amitié recommande vivement de nouveaux textes qui régissent les franchises universitaires devenues obsolètes, car datant du 24 novembre 1994, ainsi que la sensibilisation de tous les acteurs gravitant autour.



Elle demande aux forces de défense et de sécurité, d'user, dans le pire des cas, de grenades lacrymogènes pour se protéger et pour disperser les manifestants, en lieu et place de l'usage de balles réelles, comme il est noté à chaque fois. Cet usage disproportionné de la force doit cesser et sans délai.



Action pour les Droits Humains et l’Amitié présente ses condoléances émues à la famille du défunt, à l’UGB, à toute autre famille endeuillée dans les mêmes circonstances, et enfin, à l'ensemble de la population sénégalaise et formule des prières pour le repos de l'âme de tous les autres jeunes disparus, à l'image de Landing Camara … et de Clédor Prosper Senghor.



