Tension entre la presse et l’Etat : Innocence Ntap Ndiaye souffle un vent d’apaisement et appelle au dialogue Les relations entre l’État du Sénégal et les entreprises de presse ne sont plus au beau fixe, depuis un certain moment.Le gouvernement vit une certaine crise avec les acteurs de la presse, notamment les patrons de presse sur une question de fiscalité. Cette vive tension entre les gouvernants et leurs gouvernés ne laisse pas de marbre la présidente du Haut conseil du dialogue social qui milite pour l’apaisement par le dialogue.

D’ailleurs, dans un passé récent, le président de la République avait manifesté sa volonté de rencontrer autour d’un dialogue les acteurs en question pour avoir avec eux une large concertation.

Selon la présidente du HCDS, il faut organiser un dialogue sincère et ouvert pour trouver un épilogue à cette crise.



‘’Il ne s'agit pas de dialoguer pour dialoguer. Le dialogue, c'est d'abord un agenda consensuel. Le dialogue est un contenu des débats fixés de manière consensuelle’’, a fait savoir la présidente du Haut conseil du dialogue social qui se prononçait en marge d’un atelier de renforcement des capacités des partenaires sociaux du secteur des mines et des industries extractives qui se tient présentement à Saly Portudal.



‘’Je suis avec beaucoup d'attention la crise qui impacte le secteur de la presse. Nous avons eu à échanger avec le président du CDEPS et je m'attendais à une saisine officielle de cette structure’’, a ajouté Innocence Ntap Ndiaye.



Du coup, précise-t-elle, ‘’je pense personnellement que ce n'est pas seulement l'aspect fiscal qu'il faut évoquer. Il ne faut pas s'arrêter à l'aspect fiscal, à la dette fiscale des employeurs de la presse’’.



À en croire la présidente du HCDS, cet aspect est comme la face apparente d’un iceberg. Il faudrait donc aller plus loin pour trouver des solutions durables au secteur de la presse.



‘’Il faut, au-delà, ajouter les conditions de travail de ceux qu'ils emploient dans les organes de presse. C'est important. En ce moment, nous allons régler deux problèmes : celui de la fiscalité et également les amener à se conformer aux textes en vigueur dans le monde du travail’’, a soutenu Innocence Ntap Ndiaye.



Avec EnQuete



