Tension politique: L’appel du collectif des associations islamiques sénégalais

Les acteurs du mouvement associatif islamique sénégalais sont préoccupés par l’escalade de la tension politique. Selon le collectif des associations islamiques du Sénégal, nul besoin d'être un fin observateur du paysage politique pour comprendre qu’il règne, en ce moment, un climat tendu entre acteurs politiques de l'opposition et du pouvoir.



Cette tension arrive dans un contexte marqué par des accidents meurtriers, la hausse du coût de la vie, les crises dans des secteurs clés de notre économie (transport, sante,́ commerce, etc.), constate le collectif. Il s’y ajoute la violence, l’insécurité,́ le déficit de projets d’avenir viables pour la jeunesse et l’incertitude qui plane sur les joutes électorales de février 2024, indique-t-il dans un communiqué, parcouru par L'As.



Pour ces organisations islamiques, l'heure doit être à l'union des cœurs et des esprits et à une solidarité́ nationale. Pour le collectif, le pays a besoin de discours d'apaisement et de sortie médiatique n'incitant pas à la division ethnique et religieuse et à l'escalade de la violence.



Ainsi le collectif lance-t-il un appel solennel aux guides religieux, aux acteurs politiques, à la société́ civile et aux porteurs de voix afin qu’on privilégie le dialogue, l'esprit de dépassement et promouvoir la paix et la stabilité́ du pays. Le collectif souligne que nous avons tous intérêt à éteindre les étincelles qui peuvent allumer des foyers de tension dans notre pays.



Le mouvement associatif islamique sénégalais réitère son engagement aux côtés de toutes initiatives de préservation de la paix et de la stabilité sociale et d’émergence économique au Sénégal.